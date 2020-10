Star Wars Jedi: Fallen Order is inmiddels al bijna een jaar verkrijgbaar en ook is het al geruime tijd stil rondom deze titel. Zo stamt de laatste update voor de game uit mei en in diezelfde maand kregen we nog wat nieuwe features in de game. Sindsdien is het stil, maar er bestaat een kans dat er nog wat meer in de pijplijn zit.

Bekend industrie-insider Shinobi602 heeft op Twitter gezet dat hij bepaalde games opnieuw gaat spelen, omdat er extra content onderweg is. Hij noemt hierbij specifiek DOOM (Eternal) en Star Wars Jedi: Fallen Order. Van die eerste is bekend dat er snel extra content komt, van die tweede niet.

Gezien Shinobi602 erg betrouwbaar is gebleken in het verleden, ziet het er naar uit dat hij meer weet dan wij. Mogelijk dat EA en Respawn Entertainment aan extra content voor de game werken, of beter nog: een next-gen upgrade. Niets is nog officieel, dus tot er een aankondiging volgt blijft het een gerucht.