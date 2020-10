In 2018 werd The Pathless aangekondigd, maar nu twee jaar later hebben we deze titel nog altijd niet kunnen spelen. Maar, heel lang hoeven we niet meer te wachten. De releasedatum van de game is namelijk via het PlayStation Blog aangekondigd en deze titel verschijnt zowel op de PlayStation 4 als de PlayStation 5.

De current-gen versie van The Pathless zal op 12 november uitkomen en een week later is het tijd voor de next-gen versie. Daarmee is The Pathless automatisch ook een launchgame voor de PlayStation 5 en in technisch opzicht profiteert de titel daarvan. Zo is de game op 60 frames per seconde te spelen en het schieten van pijlen met je boog zal via de DualSense zeer realistisch aanvoelen.

Vergeten wat The Pathless ook alweer was? Geen zorgen, de beelden hieronder geven je een goede indruk.