Black Ops Cold War, de nieuwste telg in de lange rij Call of Duty-titels, komt over ruim een maand uit, maar traditiegetrouw kunnen fans zich eerst nog verwachten aan een multiplayer-beta. Eerder konden fans al even proeven van de game tijdens de alpha, maar volgens de ontwikkelaar zal de beta daar een serieus schepje bovenop doen.

Tony Flame, designer by Treyarch, deelde onlangs de onderstaande tweet. Hij vermeldt hierbij dat er in de korte tijd tussen de alpha en de beta wel degelijk veel veranderd en verbeterd zal zijn. Hij heeft vertrouwen in het team achter de game en prijst hun vermogen om in korte tijd veel verbeteringen aan te brengen.

The Black Ops Cold War Beta is quite an upgrade over the Alpha. I don't think anyone quite realizes what this team can do in a short amount of time. From new features to the core feel, nearly everything has taken leaps forward.

My favorite part tho: the new lobby music kicks it

— Tony Flame (@Tony_Flame) October 2, 2020