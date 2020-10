Enkele maanden geleden kwam de competitieve shooter Rogue Company in Early Access naar de PS4 en de ontvangst was zeker positief te noemen. In een nieuw bericht op de PlayStation Blog blikken de makers even terug op de voorbije maanden, maar krijgen we ook zicht op wat de toekomst van de game met zich mee zal brengen.

Die toekomst is alleszins rooskleurig, want Rogue Company gaat nu over naar de volgende fase: een free-to-play beta, inclusief een nieuw personage. Kort geleden verscheen er al een grote update met een nieuwe map. Daarnaast werden toen ook custom matches aan de game toegevoegd, voor degenen die graag hun vrienden afknallen in een gepersonaliseerd sfeertje.

De nieuwste map heeft de (erg toepasselijke) naam “Lockdown” gekregen en speelt zich af in een gevangenis ergens in de diepe jungle. Het nieuwe personage, Dahlia, kreeg zelfs haar eigen trailer zodat we wat beter kennis kunnen maken met haar. Check hem hieronder.