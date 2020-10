Spelers van GTA Online weten waar ze aan toe zijn: iedere week activeert Rockstar Games weer nieuwe promoties in het spel. Deze week zijn er maar liefst drie verschillende modi waarin je dubbele beloningen kunt verdienen. Het gaat om Special Vehicle Work, Business Battles en de Diamond Adversary Series. Al deze modi leveren je nu twee keer zoveel RP en GTA$ als normaal op.

Als je het aandurft om je geluk te beproeven door een draai te geven aan de Lucky Wheel in The Diamond Casino & Resort, dan staat er natuurlijk ook weer een nieuwe hoofdprijs op je te wachten. Ditmaal is het de Coil Brawler, een off-road wagen.

Tot slot zijn er weer wat nieuwe aanbiedingen beschikbaar, onder meer voor auto’s en Vehicle Warehouses. Een ideaal moment dus om je garage eens met korting uit te breiden. Alle deals die nu actief zijn check je hieronder.