Review: Costume Kingdom – Beter goed gejat, dan slecht bedacht is een spreuk die met enige regelmaat toe te passen is als het om games gaat. Als er een titel op de markt verschijnt die populair is, zie je al vrij snel dat andere ontwikkelaars een soortgelijke game uitbrengen. Zo zorgde bijvoorbeeld Street Fighter II in de jaren ’90 voor een ware vloedgolf aan fighting games. Stratton Studios besloot om met Costume Kingdom hun inspiratie te halen uit Pokémon. Dat is geen slecht plan, aangezien de gameserie al meer dan twintig jaar ongekend populair is op Nintendo-platformen. Dat een ontwikkelaar dezelfde formule gebruikt als een populaire franchise wil echter niet zeggen dat de game ook een succes zal worden.

Dat is schrikken

Costume Kindgom maakt nu niet bepaald een goede eerste indruk. Het titelscherm doet al vermoeden dat het in ieder geval grafisch geen hoogstandje zal zijn door beelden te tonen die heel erg basic zijn. Dit lijkt je voor te bereiden op wat komen gaat, maar toch schrik je als je aan je avontuur begint. Grafisch is de game nog slechter dan wat het titelscherm laat zien. Je gaat generaties terug in de tijd. Als je niet beter zou weten zou je denken dat je een ‘low budget’ game speelt op de allereerste PlayStation, met als enige pluspunt dat het op een hogere resolutie draait. Het is extra schrikken als je merkt dat je ‘koud’ in de game wordt gedropt. Er is geen introductie of wat dan ook en daar sta je dan met je goede gedrag.

Het is maar goed dat de game gebaseerd is op Pokémon, zo weet je in ieder geval wat je moet doen. Nadat je even begint te lopen kom je in een stad terecht, waar je op zoek moet naar Hallowmon. Met deze beestjes kun je vechten en zo maak je ze weer sterker en krijg je meer aanvallen tot je beschikking. Je komt tegenover andere trainers te staan en ook kom je wilde Hallowmon tegen. Het enige in Costume Kingdom wat anders is, is dat je verschillende kostuums kan aantrekken en je kan ‘trick or treat’-en. Je klopt op een deur en kan dan een beloning krijgen of je moet vechten met je Hallowmon. Hetzelfde geldt voor de kostuums. Deze moet je alleen op bepaalde plekken verwisselen – wat erg langzaam gaat – om bijvoorbeeld extra XP te krijgen. Voor beide aspecten geldt dat het totaal niets extra’s toevoegt en meer in de game zit om Costume Kingdom iets ‘origineels’ mee te geven.

Saai…

Dat je Pokémon gebruikt als inspiratie is prima, het is immers een populaire titel. Het lijkt er alleen op dat de ontwikkelaar niet helemaal heeft begrepen wat deze serie nu zo populair maakt. Er zijn verschillende Hallowmon die je kunt bemachtigen, zodat je hun kostuum kan aantrekken en de beestjes kunt trainen. De Hallowmon zijn van een bepaalde type, die weer sterk of zwak zijn tegen andere types. Zo zijn bijvoorbeeld water-types sterk tegen vuur-types. Dit is een leuk principe, maar in deze game werkt het helaas niet. Het aantal Hallowmon is letterlijk op twee handen te tellen. Dit heeft als resultaat dat je vaak tegen dezelfde Hallowmon moet vechten, waardoor je hun zwakke punten al snel weet.

Het vechten zelf gaat op dezelfde turn-based manier als in Pokémon, alleen een stuk trager. Dit komt doordat er pauzes vallen tijdens de gevechten en dat is niet prettig. Net als in de populaire serie van Nintendo worden je beestjes echter steeds sterker en leren ze op een gegeven moment meer vechttechnieken. In Costume Kingdom kun je maar drie extra aanvallen leren en deze technieken zijn ongelimiteerd te gebruiken. Hierdoor is er van strategie geen sprake meer, je gebruikt simpelweg altijd je krachtigste aanval. Gevechten zijn dan ook binnen een mum van tijd een uitermate saaie aangelegenheid, dit door het gebrek aan uitdaging.

De lijst wordt nog langer

Tot nu toe lijkt er weinig goed te zijn aan Costume Kingdom. Dit is niet correct: de game doet niet weinig goed, de game doet niets goed. De eerder besproken punten zijn namelijk lang niet het enige wat mis is met deze game. Er is bijvoorbeeld een map die je kan raadplegen, alleen laat die niet zien waar de speler op dat moment is. Het meest lachwekkende is nog de keuze uit twee camerastandpunten. Het verschil tussen deze is dat de camera ongeveer twee, hoogstens drie, centimeter verschuift. Dan zijn er nog platformgedeeltes die door de stand van de camera en de ‘floaty’ controls alles behalve goed werken. De poging tot humor door een commentator die tijdens het spelen of de gevechten ‘geweldige’ one-liners opboert komt niet goed uit de verf en bizar is het feit dat als je van een gevecht wil weglopen dit een ‘game over’ scherm oplevert.

Hoe je het ook wendt of keert, Costume Kingdom bestaat uit amper uitgewerkte onderdelen. Je zou haast denken dat je een concept van een game aan het spelen bent, die na goedkeuring van een ontwikkelaar of uitgever helemaal uitgewerkt kan worden. Het is ongelooflijk dat dit op de markt kan verschijnen. We gaan er van uit dat de bedoeling van de ontwikkelaar goed was, maar Costume Kingdom is simpelweg een regelrechte ramp. Het maakt bovendien duidelijk dat alles en iedereen een ‘game’ kan uitgeven in de PlayStation Store, wat niet per se een goede zaak is. Het is niet te hopen dat dit meer ontwikkelaars of goedbedoelde amateurs aanspoort om hun ‘games’ naar de PlayStation 4 of straks naar de PlayStation 5 te brengen, want dit is niks.