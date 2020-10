Nu de lancering van de PlayStation 5 langzaam maar zeker toch echt dichtbij komt, heeft Sony diverse populaire Japanse YouTubers de kans gegeven om hands-on te gaan met de console. In het kader van YouTube Gaming Week in Japan hebben ze nu ook video’s gedeeld met daarin gameplay van diverse PS5 games.

Zo konden de YouTubers aan de slag met Godfall, Devil May Cry 5: Special Edition, Astro’s Playroom en Balan Wonderworld. Hieronder hebben we diverse video’s op een rij gezet. Ga er dus maar even goed voor zitten en check de beelden van de verschillende PS5 games.

De PlayStation 5 komt hier in Europa op 19 november uit, een week nadat de console lanceert in de Verenigde Staten, Japan en enkele andere landen.

Akagami no Tomo no Game Jikkyou Channel!!

Gameplay van: Astro’s Playroom

Anija Otoja

Gameplay van: Astro’s Playroom

Chachacha

Gameplay van: Astro’s Playroom en Godfall

Gucci no Heya

Gameplay van: Astro’s Playroom

HikaninGames

Gameplay van: Astro’s Playroom, Devil May Cry 5: Special Edition, Balan Wonderworld en and Godfall

Kai Mayuzumi

Gameplay van: Astro’s Playroom, Balan Wonderworld en Godfall

Lulu Suzuhara

Gameplay van: Astro’s Playroom, Godfall en Devil May Cry 5: Special Edition

Natsuki Hanae

Gameplay van: Astro’s Playroom en Godfall

Pocky

Gameplay van: Astro’s Playroom en Godfall

SANNINSHOW

Gameplay van: Astro’s Playroom, Devil May Cry 5: Special Edition en Balan Wonderworld

SeikinTV

Gameplay van: Astro’s Playroom

Ushizawa

Gameplay van: Astro’s Playroom