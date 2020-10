Er gaan al een tijdje geruchten rond dat er een remaster van Need for Speed: Hot Pursuit wordt uitgebracht. De game dook namelijk op bij Amazon en werd ook al in diverse landen van een leeftijdsclassificatie voorzien. EA bleef vooralsnog stil, maar daar komt morgen verandering in.

Het begon met mysterieuze teasers via het officiële Twitteraccount van Need for Speed. In verschillende berichten werden afbeeldingen en teksten gedeeld waar telkens de cijfers ‘5’ en ’10’ in terugkwamen. Het vermoeden was al snel dat er hiermee naar 5 oktober werd gehint. Inmiddels is er op de website van Need for Speed een pagina verschenen met een countdown timer. De timer telt inderdaad af naar 5 oktober, morgen dus, om precies te zijn naar 17:00 uur.

Morgenmiddag kunnen we dus nieuws rondom Need for Speed verwachten en met alle recente geruchten kan het bijna niet anders dan dat de remaster van Need for Speed: Hot Pursuit wordt onthuld. Sterker nog, in de tussentijd is er al concrete informatie over de game opgedoken. Robert Serrano deelde op Twitter namelijk de box-art van Need for Speed: Hot Pursuit Remastered, inclusief enkele screenshots.

Daarbij deelde hij ook de eerste details. De game zou op 6 november uit moeten komen voor de PS4, Xbox One en Nintendo Switch en bevat alle DLC die voor de originele uitgave is uitgebracht. Daarnaast krijgt de remaster ook nieuwe content in de vorm van challenges (die goed zijn voor ruim 6 uur aan gameplay), nieuwe objectives en extra kleuren voor je auto. Tevens zou de multiplayer cross-play ondersteunen.

Morgen horen we dus meer van EA en dan komen we erachter of de gelekte informatie ook echt klopt. Wordt vervolgd dus!