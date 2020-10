In Japan organiseerde Sony onlangs een evenement waarbij pers en YouTubers aan de slag konden met de PlayStation 5. Vanochtend mochten er naar aanleiding van dit event video’s gedeeld worden, wat resulteerde in nieuwe gameplay van onder meer Godfall en Devil May Cry 5: Special Edition, zoals je hier hebt kunnen zien.

Naast deze gameplaybeelden zijn er ook eerste impressies van de PlayStation 5 online verschenen en hierin wordt onder andere gesproken over het geluid dat de PS5 maakt en de warmte die de console produceert. De Japanse media Dengeki Online en 4Gamer melden dat de PlayStation 5 een zeer stille console is. Volgens Dengeki Online maken de ventilatoren van de PS5 “geen merkbaar” geluid. 4Gamer deelt dezelfde ervaringen en stelt dat de PS5 “de stilste PlayStation console tot nu toe” wordt.

Verder blijkt uit de eerste impressies dat de luchtstroom uit de console warm, maar zeker niet heet was. Dengeki Online stelt dat de PS5 nog helemaal koel was na een speelsessie van 80 minuten. De temperatuur van de ruimte waarin de media met de PlayStation 5 aan de slag konden was ongeveer 30℃, zo wordt op Twitter gemeld. Al met al waren de media behoorlijk onder de indruk van hoe stil en koel de PlayStation 5 bleef.

Dit lijkt erg goed nieuws te zijn, omdat de PlayStation 4 en PlayStation 4 Pro bij vlagen behoorlijk wat geluid kunnen produceren en ook best heet kunnen worden. Sinds de onthulling van de PS5 is er veel te doen rondom de grootte van de console. Sony gaf al snel aan dat dit mede komt vanwege de koeling en afgaande op deze eerste impressies lijkt de ontwerpkeuze van Sony dus erg veel nut te hebben. De console is weliswaar groter, maar daartegenover staat dus minder lawaai en hitte.