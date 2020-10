Een speciaal preview evenement van Sony in Japan heeft ons vandaag flink wat nieuws over de PlayStation 5 opgeleverd. Zo verscheen er gameplay online van diverse PS5 games en leerden we ook dat de PS5 een stille en koele console lijkt te gaan worden.

Nu zijn er ook veel foto’s vanaf het evenement opgedoken die ons een zeer goed beeld geven van de PlayStation 5 en de DualSense controller. Tot op heden moesten we het doen met de officiële afbeeldingen en wat foto’s van mindere kwaliteit, maar deze nieuwe foto’s geven wellicht de beste indruk van de console en de controller tot nu toe.

We zien de PlayStation 5 van verschillende kanten en in verschillende posities afgebeeld staan. Tevens laten de foto’s van de DualSense ook zien hoe de lichten rondom het touchpad verschillende kleuren kunnen hebben, vergelijkbaar met de lightbar van de DualShock 4.

Check de foto’s hieronder.