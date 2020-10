Yakuza: Like a Dragon komt volgende maand, na een erg lange wachtperiode, eindelijk uit voor onder andere de PS4. Het avontuur van Kiryu is inmiddels afgelopen en het nieuwe hoofdpersonage, Ichiban, staat ondertussen te popelen om zich aan ons voor te stellen.

Alhoewel veel gameplayelementen in Like a Dragon veranderd lijken te zijn tegenover de eerdere delen, is er echter één centraal element in de franchise die hetzelfde is gebleven: een hele hoop knotsgekke gebeurtenissen. In een recente aflevering van de Xbox podcast werd namelijk een hoop nieuwe Yakuza gameplay getoond en hierin maken we kennis met Nancy de rivierkreeft, die Ichiban om één of andere reden wel ziet zitten. Yakuza will be Yakuza…

Je kan de volledige aflevering hieronder bekijken, het stukje waarin Yakuza wordt besproken begint vanaf minuut 55. Yakuza: Like a Dragon zelf verschijnt op 10 november voor de PS4 en op 2 maart 2021 volgt de PS5-versie.