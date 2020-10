Nu Destruction AllStars vooraf te bestellen is, kun je op de officiële website lezen dat de game een dynamische 4K resolutie heeft. Er wordt echter geen woord gerept over de framerate. De website Wccftech heeft dat bij de ontwikkelaar nagevraagd en Lucid Games bevestigt dat Destruction AllStars, naast de dynamische 4K resolutie, ook op een framerate van 60 fps draait.

Dat is natuurlijk altijd goed nieuws, maar in dat geval nog meer, aangezien het hier om een snelle competitieve multiplayer game gaat. Daarnaast heeft Lucid Games onlangs meer informatie over Destruction AllStars gedeeld. Zoals wellicht reeds bekend, gaat het hier om een PlayStation 5 launchgame. Je kunt dus vanaf 19 november met Destruction Allstars aan de slag. Wie gaat de game halen?