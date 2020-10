Op de officiële PlayStation winkelpagina van Godfall valt te lezen dat de game een permanente internetverbinding vereist. Het maakt daarbij niet uit in welke modus je speelt, singleplayer of multiplayer, je moet te allen tijde verbonden en ingelogd zijn. De ontwikkelaar heeft later op Twitter nogmaals bevestigd dat het bovenstaande correct is.

Godfall is not a service game, but does require an internet connection to play. — Godfall (@PlayGodfall) October 2, 2020

Daarnaast benadrukt de ontwikkelaar dat Godfall geen live service game is, maar online zijn een vereiste is om te voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van het lootsysteem. Godfall wordt immers omschreven als een looter-slasher, dus het is voor de studio erg belangrijk dat er niet wordt vals gespeeld. Hoe denken jullie hierover?