De Netflix adaptatie van The Witcher verscheen op een goed moment. De games genoten nog steeds van een enorme populariteit en Game of Thrones had net op een eerder teleurstellende manier het strijdtoneel verlaten. Met Henry Cavill in de hoofdrol slaagde de serie er dan ook in om snel een enorme fanbase op te bouwen. Het resultaat: seizoen 2 is momenteel in productie.

En het ziet ernaar uit dat we uiteindelijk ook een derde seizoen zullen mogen ervaren. Een pagina op de Writer’s Guild of America maakt namelijk een vermelding van het derde seizoen van The Witcher. Nog steeds achter de knoppen: huidig showrunner Lauren S. Hissrich. Let wel: officieel aangekondigd is dit seizoen nog niet. Neem dit bericht dus met een korrel zout.

Alhoewel… gezien de Writer’s Guild in het verleden reeds meermaals een betrouwbare bron van informatie bleek te zijn én met het enorme succes van de reeks tot dusver in het achterhoofd, lijkt een derde seizoen van The Witcher ons toch eerder een zekerheid. We zijn nog lang niet klaar met Geralt of Rivia. En hij dus hopelijk ook nog niet met ons.