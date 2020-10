De Monster Hunter franchise is inmiddels een gevestigde waarde in het videogamelandschap. Het is dan ook logisch dat er een filmversie volgt. Of Paul W.S. Anderson de juiste persoon is om de reeks naar het witte doek te vertalen, is een andere vraag. De man was eerder verantwoordelijk voor de Resident Evil films en meningen daarover zijn… wel, laten we het houden op: verdeeld.

Monster Hunter verschijnt binnenkort, in december om precies te zijn. De hoofdrol wordt gespeeld door Milla Jovovich – echtgenote én vaste muze van de regisseur. Een eerste teaser moet ons nu warm maken voor het project en doet dat door de actrice een epische tête-à-tête te bezorgen met een ‘black diablo’. De trailer duurt slechts 17 seconden, dus neem hieronder zeker even een kijkje.