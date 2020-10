Als alles goed gaat – en dat weet je vandaag de dag maar nooit – krijgen we over anderhalve week de tweede Remothered op ons bord. Broken Porcelain is het vervolg op Tormented Fathers, een verrassend sfeervolle stealth horrorgame en tevens het eerste deel in een trilogie. Binnenkort pikt ontwikkelaar Stormind Games de draad dus weer op waar die de vorige keer bleef liggen.

Mocht je ondertussen alweer vergeten zijn waar Remothered: Tormented Fathers over ging, dan heeft de ontwikkelaar een handig hulpmiddeltje voor je in elkaar gestoken. De nieuwste trailer vat namelijk nog eens netjes samen wat er gebeurd is in aanloop naar Broken Porcelain. Een ideale opfrisser voor het geheugen, om zo binnenkort weer deze creepy wereld in te kunnen duiken.

Let op! Als je het eerste deel nog wenst te spelen, blijf je uiteraard best ver weg van de onderstaande video…