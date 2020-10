Ontwikkelaar Supermassive Games pakt al sinds hun grote doorbraak met Until Dawn uit met bekende Hollywood acteurs. Ook in Man of Medan – het eerste deel in The Dark Pictures Anthology – zagen we bekende gezichten voorbij komen. De studio slaagt er steevast in om hun sterren op uiterst realistische wijze in beeld te brengen en maakt daarvoor gebruik van een erg knappe techniek.

Motion capture bereikte destijds het grote publiek via Andy Serkis’ vertolking als Gollum in de Lord of the Rings films. Sindsdien zien we het steeds vaker de revue passeren, onder andere in videogames. Ook Little Hope zal het nodige echte acteerwerk bevatten. Dit wordt netjes belicht in het nieuwste ontwikkelaarshandboek, dat geïnteresseerden een uniek kijkje achter de schermen biedt.

Klik dus zeker even op de onderstaande video. Al is het maar om je deftig op te warmen vooraleer de game in kwestie op 30 oktober in de winkelrekken belandt.