Na de fantastische openingsscène uit The Dark Knight gezien te hebben, besloot ontwikkelaar Starbreeze in 2011 een game uit te geven waarin we met z’n allen als clowns banken konden overvallen. Payday: The Heist was toen succesvol genoeg om twee jaar later een sequel te scoren, maar rond een derde deel bleef het een lange tijd angstvallig stil. We weten intussen al wel dat we nog even zullen moeten wachten op dit deel, maar echt veel details wil de ontwikkelaar hierover niet kwijt.

Plots kwam er echter wat leven in de zaak, want het Payday 2 Twitter account tweette onlangs de onderstaande tweet. Nee, verwacht hier geen releasedatum of trailer te zien van deel drie, maar we weten intussen dat de game momenteel wel degelijk nog in de maak is én dat de game de overstap heeft gemaakt naar de Unreal Engine. Een goede keuze als je het ons vraagt, want de Diesel Engine die gebruikt werd in de eerdere games toonde zijn leeftijd.