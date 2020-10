Het is bekend dat de PlayStation 5 beschikt over een SSD die 825GB groot is. Dit is een wat ongebruikelijk formaat, maar voor Sony vast de gulden middenweg om vooralsnog voldoende ruimte te bieden zonder dat de prijs van de console te hoog wordt door opslag, een SSD is immers niet goedkoop.

In de praktijk valt de te gebruiken schijfruimte dan altijd wat lager uit en bij een schijf van 825GB groot zou dat ongeveer 768GB moeten zijn. Een gelekte afbeelding toont echter dat de schijfruimte mogelijk een stuk lager ligt, namelijk op 664GB.

Dat er wat ruimte van de 825GB wordt afgesnoept is logisch, het is nodig voor het besturingssysteem en er wordt wat ruimte gereserveerd voor latere updates, maar het verschil is behoorlijk groot. Of het ook daadwerkelijk klopt, dat is dan weer de andere kant van het verhaal.

De informatie is gebaseerd op een slechte foto die is genomen via een capture apparaat in Rusland. Klinkt weer als een vage bron en dat is het ook, neem het dus met een korrel zout.