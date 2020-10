Vanaf morgen zijn er weer twee nieuwe games te downloaden voor PlayStation Plus abonnees en dat zijn Vampyr en Need for Speed: Payback. Twee mooie titels waar je je vast goed mee zal kunnen vermaken, maar op dit moment zijn de games van september nog beschikbaar.

De games die we in september kregen waren PlayerUnknown’s Battlegrounds en Street Fighter V. Als je die twee titels nog niet gedownload hebt of in je downloadlijst hebt geplaatst, dan raden we je aan dat snel te doen, je hebt er immers nog maar kort de tijd voor.

PUBG kan je hier vinden en Street Fighter V hier.