Nu Japanse media en influencers met de PS5 aan de slag zijn geweest zijn er de nodige nieuwe beelden van de console en controller online verschenen. Zo kon je hier gisteren al een reeks video’s bekijken, net zoals een hoop foto’s. De foto’s van de DualSense zijn in deze interessant, want die laten een kleine extra feature zien.

Onder het touchpad van de DualSense controller zijn lichtjes te zien dat oploopt van een tot vier en dat is niet zonder reden. Dat is namelijk bedoeld als indicatie voor welke speler je bent als je bijvoorbeeld in split-screen gaat spelen. Daarmee kent de DualSense controller een duidelijke indicatie van de spelers.

Tot slot is ook duidelijk geworden dat de lichtstrip om het touchpad heen net zoals de lightbar van de DualShock 4 allerlei kleuren kan aannemen. Iets wat ongetwijfeld weer veel gebruikt zal worden in diverse games.