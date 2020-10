Ontwikkelaar Mediatonic en uitgever Devolver Digital hebben aangekondigd dat het tweede seizoen van Fall Guys: Ultimate Knockout op 8 oktober van start gaat. Dit nieuwe seizoen brengt verschillende nieuwe kostuums, emotes en meer naar de game en dat is in teken van de middeleeuwen waarbij draken niet ontbreken.

Een nieuwe feature die met het tweede seizoen geïntroduceerd zal worden is een extra functie in de Customiser onder de noemer ‘Interface’. Hier kun je verschillende banners en nicknames vinden die je aan je personage kan toevoegen. Bij de release zijn er gelijk een hoop opties beschikbaar en op een later moment zullen er nog meer toegevoegd worden.

Hieronder een wat oudere video die deze nieuwe features laat zien.

I thought I'd record a quick video to reveal a new feature that's coming in Season 2…

— Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) October 1, 2020