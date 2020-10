Outriders is al geruime tijd in ontwikkeling bij People Can Fly en hoewel de game nog geen releasedatum heeft, stond de titel voor dit najaar gepland. De kans is echter aanwezig dat de game niet langer dit jaar verschijnt, gezien de releasedatum op Steam werd aangepast naar 2 februari 2021.

Dit was een paar dagen het geval, maar inmiddels is de datum weer teruggezet naar 31 december 2020. Dat is overduidelijk een placeholder, maar er lijkt dus wat aan de hand te zijn rondom de release van de game. Gezien het al even stil is rond Outriders én het najaar ramvol games zit, zeker in november, is uitstel wellicht een beter idee.

Een release in januari of februari zou de game immers goed kunnen doen, want dan verzuipt het nieuwe IP niet tussen de gevestigde namen dit najaar. Daarnaast is de genoemde releasewindow een mooie tijdspanne voor een next-gen release, gezien het na het uitbrengen van een nieuw platform altijd even stilvalt wat betreft nieuwe games.

Mocht People Can Fly of Square Enix definitief uitsluitsel geven over de releasedatum, dan lees je het hier.