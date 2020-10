Voor elke ontwikkelaar is de releasedatum het belangrijkste moment, maar minstens zo belangrijk is een vrij definitieve mijlpaal een paar weken voor het verschijnen van de game. Dat is het moment waarop een nieuwe game goud gaat en dat is nu het geval met Cyberpunk 2077.

CD Projekt RED laat via Twitter weten dat de game goud is gegaan en daarmee is alles min of meer klaar. De game kan nu op disc gedrukt en verscheept worden, zodat de releasedatum van 19 november gehaald wordt.

Dat betekent niet dat de ontwikkelaar nu klaar is, want ze zullen ongetwijfeld met een day-one patch aan de slag gaan. Desalniettemin is dit wel min of meer de bevestiging dat de game niet nog een keer uitgesteld zal worden.

https://twitter.com/CyberpunkGame/status/1313067011455569921