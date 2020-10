Week 41 van het jaar 2020 zit er bijna op en we hebben vandaag weer alle nieuwe releases in de PlayStation Store bij elkaar gezocht. Dat brengt ons bij het onderstaande overzicht en zoals je kunt zien zijn er deze week best wel wat releases. Zo zijn FIFA 21 en RIDE 4 verschenen, maar ook aan downloadbare content ontbreekt het natuurlijk niet. Hieronder alles op een rijtje.

Games

Demo’s

Downloadbare content

Bless Unleashed (PS4)

Azur Lane: Crosswave (PS4)

3on3 FreeStyle (PS4)

Don’t Starve (PS4)

Desperados III (PS4)

Fast and Furious: Crossroads (PS4)

FIFA 21 (PS4)

Fall Guys: Ultimate Knockout (PS4)

Rock Band 4 (PS4)

5th Anniversary Free DLC Pack – Gratis

RIDE 4 (PS4)

Mortal Blitz: Combat Arena (PS4)

Crossout (PS4)