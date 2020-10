Na enige tijd van aanhoudende geruchten en de nodige lekken hier en daar is het hoge woord er nu officieel uit: Need for Speed: Hot Pursuit keert terug. Het gaat hier om een remaster van de game uit 2010. Deze game verschijnt op 6 november voor onder andere de PlayStation 4 en EA heeft nu de eerste bewegende beelden gedeeld.

De game zal op de genoemde datum verschijnen in zowel de PlayStation Store als de winkels en het betreft hier het complete pakket. Dus naast de game zit ook alle downloadbare content in de remaster inbegrepen en daar bovenop voegt EA nog zes uur aan extra gameplay toe samen met meer dan 30 uitdagingen en cross-play ondersteuning.