Spelers van PGA Tour 2K21 zullen vast gemerkt hebben dat er een nieuwe update beschikbaar is gesteld. Deze update is zeker de moeite waard, want het voegt nieuwe features aan de game toe, zo laat 2K Games via persbericht weten.

Er zijn met deze update twee nieuwe drie holes wedstrijdtypen toegevoegd. Ook is er nieuwe kledij in de game te vinden, waaronder een exclusief Adidas CODECHAOS 2K Aeroready-poloshirt en een nieuwe uitrusting van Polo Ralph Lauren.

Matchmaking met drie holes is een online multiplayer-modus, die is ontworpen om op nieuwe manieren af te slaan met kortere speeltijden en een hogere intensiteit, zodat je PGA Tour 2K21 ook kunt spelen als je wat weinig tijd hebt.

Deelnemers kunnen drie holes spelen die willekeurig zijn geselecteerd uit een assortiment banen in een van de volgende twee spelmodi: