Eerder dit jaar kondigde Sucker Punch een multiplayer voor Ghost of Tsushima aan en vandaag heeft de ontwikkelaar via het PlayStation Blog bekendgemaakt wanneer we deze update mogen verwachten. Het gaat hier om versie 1.1 die op 16 oktober uitgerold zal worden en die voegt de zogeheten Legends multiplayer toe, maar dat is lang niet alles.

Met deze update worden er ook nieuwe Trophies aan de game toegevoegd, maar die staan als DLC bij de game in de Trophylijst aangegeven. Dat wil zeggen dat deze Trophies niet noodzakelijk zijn om te behalen als je voor de platinum gaat.

Verder heeft Sucker Punch gewerkt aan een New Game+ modus die eveneens op 16 oktober aan de game toegevoegd zal worden. Bij het spelen van de game in deze modus zul je alle items, technieken, gear en meer behouden die je eerder bij elkaar gespaard hebt. De moeilijkheidsgraad neemt vanzelfsprekend toe, hoewel dat wel aanpasbaar is.

In New Game+ zul je ook een gloednieuw paard krijgen met rode manen en een uniek zadel. Jin krijgt nieuwe extreem krachtige Charms en het is mogelijk om additionele upgrades voor je zwaard, boog en armor vrij te spelen. Net zoals voor Legends geldt ook bij New Game+ dat je nieuwe Trophies kunt verdienen.

Tot slot krijg je met deze update de mogelijkheid om Armor Loadouts samen te stellen, waarin je Charms en vanity items kunnen toewijzen. Via dit systeem kun je gemakkelijk tussen loadouts wisselen en als je de game opslaat, dan krijg je de speeltijd te zien. De fotografen onder ons krijgen extra opties in de fotomodus.