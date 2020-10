Nu Japanners als eerste met de PlayStation 5 aan de slag zijn geweest, komt er telkens nieuwe informatie naar buiten. Ook zijn er de nodige foto’s van de console gemaakt en daar viel iets bij op. Aan de rechterkant van de console is namelijk een mysterieuze moer of bout te zien en het is niemand echt duidelijk waar die voor dient.

De plek is ook wat gek, tenzij het bedoeld is om een stukje van de console open te maken en dat is interessant. Online wordt gesuggereerd dat je hiermee de buitenkant van de console eraf kan halen, zodat je bij de hardware kunt komen. Nu is het natuurlijk niet de bedoeling dat je de console open gaat schroeven, maar wij kunnen wel twee andere toepassingen bedenken.

Allereerst kan het zijn om de witte platen van de console te vervangen. Dit een beetje in de stijl van de Xbox 360 faceplate, waardoor je bijvoorbeeld een zwarte set kunt monteren in plaats van een witte set. Een andere toepassing kan zijn dat daar een slot zit voor dé SSD of een extra slot voor een tweede schijf, waarmee de opslag uitgebreid kan worden.

Sony heeft over beide potentiële toepassingen nog met geen woord gerept, dus we zijn ook niet zeker of dit inderdaad daarvoor bedoeld is. Zodra Sony meer uitsluitsel geeft, laten we het uiteraard weten.