Dankzij media en influencers die met de PlayStation 5 aan de slag mochten hebben we nu de nodige nieuwe gameplaybeelden kunnen bekijken, net zoals foto’s van de console. Opvallend genoeg laat geen van de video’s of foto’s de user interface van de console zien, die op het bootscherm na nog altijd in nevelen gehuld is.

Dat we de user interface ook nu niet te zien hebben gekregen ligt niet aan de media of influencers, maar aan Sony. Het blijkt dat Sony de user interface niet beschikbaar stelde om in rond te kijken en ook de ‘Create’ knop was geblokkeerd. Dat suggereert dat Sony daar een eigen moment voor kiest en dat doe je enkel als je echt bijzondere dingen te melden hebt.

Met nog een paar weken te gaan tot de release zal het vast niet lang meer duren totdat ook dat uit de doeken wordt gedaan. Wellicht kiest Sony wederom voor een State of Play stream om via die weg vlak voor de release de laatste details bekend te maken, want er is immers nog veel dat we niet over de console weten.