Bij PlayStation controllers en in games in het Westen is het kruisje al sinds jaar en dag bevestigen en rondje is teruggaan. We weten ook niet beter, maar als je weleens Japanse games gespeeld hebt, dan weet je dat het voor kan komen dat de functies op die twee knoppen zijn omgedraaid. Na decennia stapt Sony met de PlayStation 5 van dit verschil af.

Uit hands-ons van Japanse media vernemen we dat Sony nu voor een vaste standaard kiest en die is gelijk aan wat we al gewend zijn. Dat betekent dat bevestigen en teruggaan nu wereldwijd dezelfde knoppen gebruiken. Voor ons zal dat geen verschil maken, voor Japanners en Aziaten zal het wellicht even wennen zijn.

Dit betekent ook dat als je weleens Aziatische games uit de Japanse PlayStation Store haalt, of bijvoorbeeld die van Hong Kong, dat de indeling van de knoppen op dit vlak straks universeel is.