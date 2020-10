We stevenen hard af op de maand november en dat betekent dus dat de nieuwe generatie consoles bijna gaat starten. We weten al van verschillende studio’s en uitgevers dat ze enthousiast zijn over wat de nieuwe hardware zal brengen en Randy Pitchford heeft onlangs ook een duit in het zakje gedaan.

De CEO van Gearbox Software – uitgever van de PlayStation 5 titel Godfall – heeft namelijk in gesprek met GameSpot aangegeven dat de aankomende generationele sprong de grootste ooit is, nog groter dan de overstap van 2D naar 3D games. Pitchford is dan ook uitermate enthousiast over de hardware en zegt dat de spelers mettertijd het verschil zullen merken ten opzichte van de huidige generatie consoles:

“I always get so pumped when there’s an ability to take a step forward with new hardware and new technology, and anything that’s going to empower us. I think customers will realize how profound of a difference it is to have the throughput capability that these new platforms bring. It’s just absolutely unreal. The leap there with PS5 and Xbox Series X is the biggest leap I have ever seen in the history of console generations. I’m saying, including the leap from 2D to 3D. It’s going to change the way we think about every bit of our experiences.”