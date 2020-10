Electronic Arts heeft de pre-order bonus voor NHL 21 bekendgemaakt en dat is een leuke. Als je de ijshockey-game reserveert, dan krijg je toegang tot een nieuwe modus die oude tijden doet herleven.

De modus waar het om gaat is ‘NHL 94 Rewind’. Hierin kun je spelen met de teams van vandaag, maar dat dan met de graphics en gameplay van NHL 94. Dit deel was en is nog steeds populair bij fans van de serie, dus deze bonus zal bij hen zeer zeker in de smaak vallen.

Er zit echter wel een addertje onder het gras: NHL 94 Rewind zal niet bij launch beschikbaar zijn. NHL 21 komt op 16 oktober uit, maar de nieuwe modus zal pas op 30 oktober beschikbaar worden gesteld. Het is ook nog niet bekend of gamers die de game niet reserveren NHL 94 Rewind apart kunnen aanschaffen.