Immortals: Fenyx Rising – die Lennard onlangs heeft gespeeld in een hands-on preview – zal in-game aankopen bevatten. Dit blijkt uit een beoordeling van het Australische Classification Board. Dit zal dus hoogstwaarschijnlijk betekenen dat er microtransacties aanwezig zijn in Ubisofts nieuwste titel.

In welke vorm of wat we ongeveer mogen verwachten qua prijsstelling is op dit moment niet bekend. Als we echter uitgaan van voorgaande Ubisoft titels – zoals Assassin’s Creed: Odyssey – dan is de verwachting dat zeldzame loot of XP boosters de revue zullen passeren.

Immortals: Fenyx Rising verschijnt op 3 december voor de huidige én nieuwe generatie consoles.