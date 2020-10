Minecraft Dungeons is een vrij standaard hack ’n slasher, maar is een stuk leuker als je online samenspeelt met vrienden/vriendinnen. Een voorwaarde nu is wel dat zij op hetzelfde platform spelen, maar hier komt binnenkort verandering in.

In november zal Minecraft Dungeons cross-play gaan ondersteunen. Het maakt dan niet meer uit of je vrienden/vriendinnen op een pc of Xbox spelen, je kunt te allen tijde samen online gamen.

Een maand later kan je met dezelfde vriendengroep aan nieuwe content beginnen. Voor december staat namelijk ‘Howling Peaks’ op de planning. Deze uitbreiding brengt een nieuwe omgeving met zich mee, alsmede nieuwe vijanden, wapens en gear.