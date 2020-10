Aan het eind van deze week ligt dan eindelijk de nieuwe FIFA in de winkels en onlangs hebben we de carrièremodus uitgebreid besproken in onze hands-on sessie. De komst van een FIFA game betekent natuurlijk ook dat er een energieke launch trailer nodig is, die uitgever EA dan ook in elkaar heeft geknutseld.

FIFA 21 lanceert op 9 oktober voor de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en pc. Op een later tijdstip in 2020 verschijnt FIFA 21 ook voor de PlayStation 5 en Xbox Series X | S, hoewel een exacte datum op dit moment nog niet is gecommuniceerd.