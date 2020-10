Elke maand krijgt PlayStation Now een update met een aantal nieuwe titels en dat is in oktober niet anders. De line-up voor Europa moet officieel nog bevestigd worden, maar gezien dat vrijwel altijd gelijk is aan de rest van de wereld is het aannemelijk dat de Japanse line-up ook voor het Westen geldt.

Die is inmiddels bekendgemaakt en daaruit maken we op dat we deze maand Days Gone, MediEvil, Friday the 13th: The Game, Trine 4: The Nightmare Prince, Battle Princess Madelyn en Steel Rats mogen verwachten. Zes games deze maand dus, maar tegelijkertijd zullen Watch_Dogs 2 en Just Cause 4 weer verdwijnen uit het aanbod.

Vooralsnog is enkel Days Gone beperkt beschikbaar, die zal te spelen zijn via PlayStation Now tot 4 januari 2021.