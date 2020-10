Het is de eerste dinsdag van de nieuwe maand en dat betekent natuurlijk een tweetal nieuwe games in PlayStation Plus die abonnees kosteloos kunnen binnenhalen. Deze maand krijgen we twee totaal verschillende titels met Need for Speed: Payback en Vampyr.

Deze games zijn nu beschikbaar om te downloaden en als je interesse hebt, dan kan je hier voor Need for Speed: Payback terecht en hier voor Vampyr. Niet helemaal bekend met de titels – hoewel we die kans klein achten – hieronder een video van PlayStation Access die beide titels belicht.