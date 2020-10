NBA 2K21 is al even verkrijgbaar voor current-gen systemen, maar zal ook zijn opwachting maken op onder andere de PlayStation 5. Deze uitgave is vanaf de grond af aan opnieuw opgebouwd en 2K ziet het als het ware als een geheel nieuwe game. De game maakt optimaal gebruik van de capaciteit die de PlayStation 5 te bieden heeft en dat is terug te zien in de graphics.

Om het basketbal nog realistischer te maken, gebruikt NBA 2K21 naast geoptimaliseerde graphics ook nieuwe AI-systemen die elke individuele basketballer aansturen, waardoor elke speler als het ware op basis van eigen intelligentie opereert op het veld.

Verder kent de game een nieuwe zogeheten ‘Rail Cam’, die de gameplay op een nog betere manier toont. Dat typeert deze game ook, want het is voorzien van allerlei nieuwe next-gen features die je dus niet op de current-gen systemen ziet. 2K heeft het even op een rijtje gezet.

An eye-popping leap in graphical advancements: next-gen lighting, textures, physics, animations, and more that push NBA 2K21’s visual presentation to the bleeding edge.

Rebuilt player movement and player impact, driven by new on-court animation and collision engines that make for a smoother, tougher game.

The entire arena comes to life, with more than 150 unique AI-driven characters interacting seamlessly to create a groundbreaking Lower Bowl experience.

An expanded soundtrack with 202 songs at launch and more to come.

Deze video is pas het begin, zegt 2K, in de komende tijd gaan ze nog veel meer uit de doeken doen waarbij in het bijzonder de focus op de next-gen features zal liggen. De next-gen versie van NBA 2K21 voor de PlayStation 5 is vanaf 19 november verkrijgbaar.