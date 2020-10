Gisteren kon je bij ons al de FIFA 21 launch trailer bekijken en de game zelf verschijnt eind deze week in de winkelrekken. Dat betekent ook dat de reviews binnenkomen en de eerste reacties zijn gematigd positief. Je kunt hieronder het overzicht van de huidige cijfers bekijken.

Met een gemiddelde van 7.3 op Metacritic is de game verre van slecht, maar FIFA 21 weet tot nu toe ook niet bijster hoog te scoren. Het hoogste cijfer is een 8.5 van Vandal, met Power Unlimited die het laagste cijfer – een 5.0 – uitdeelt. Op de zusterplatforms Xbox One en pc staat FIFA 21 op dit moment respectievelijk genoteerd met een 7.6 (hoogste cijfer een 9.0 van SomosXbox en Eurogamer Italië) en een 7.7 (hoogste cijfer een 8.5 van AusGamers).

Aan het eind van de week kun je onze beoordeling van FIFA 21 verwachten.

FIFA 21 Reviews