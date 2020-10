Japanse gamers konden begin dit jaar al aan de slag met Yakuza: Like a Dragon en volgende maand kunnen ook Europese gamers van deze titel gaan genieten. Om je alvast lekker te maken voor wat komen gaat is er een nieuwe trailer vrijgegeven, alsmede wat nieuwe screenshots.

Yakuza: Like a Dragon wijkt af van de succesformule van de vorige delen. Niet alleen is er een andere hoofdrolspeler, ook wordt er nu gebruik gemaakt van turn-based gevechten. Dat is een groot verschil met de actievolle realtime gevechten waar de reeks om bekend staat.

De nieuwe trailer en screenshots kun je hieronder checken.