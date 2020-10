Planet Coaster: Console Edition komt eigenlijk als geroepen: naar pretparken gaan in het echte leven ligt momenteel wat lastig doordat de wereld momenteel nog steeds kampt met COVID 19, dus is een virtueel pretpark eigenlijk dé perfecte oplossing! Goed nieuws voor de liefhebbers van het genre, want Planet Coaster is bijna onder ons en komt in verschillende versies.

Planet Coaster: Console Edition is namelijk verkrijgbaar voor zowel de huidige generatie consoles als de volgende generatie, zonder extra kosten. Alle versies komen tegelijk uit en je kan wanneer je maar wilt overschakelen naar de next-gen versie van je platform naar keuze. Daarnaast zal de game ook ondersteuning bieden voor muis en toetsenbord, gezien de roots van deze manager sim op de pc liggen.

Voor Xbox-spelers wordt gebruik gemaakt van het, intussen bekende, Smart Delivery System, maar bij de PS4 en PS5 liggen de zaken wat anders. Tussen de PS4 en PS5 worden namelijk geen savefiles overgedragen, maar ontwikkelaar Frontier Developments probeert hier een gedeeltelijke omweg te vinden om dit toch enigszins mogelijk te maken.

We’re also happy to share more information on how save games will work for both platforms! For those playing on Xbox, all progress can be carried over from current to next-gen. While save data is not transferable between PlayStation 4 and PlayStation 5, PlayStation players will be able to bring their creations with them by uploading them to the Frontier Workshop and then downloading them again in their next-gen park. We’ll be discussing more about the Frontier Workshop in the next few weeks.