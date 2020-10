19 november – en dus de launch van de PlayStation 5 – komt met de dag dichterbij. Langzamerhand komen we dan ook steeds meer te weten over Sony’s nieuwste console. Jim Ryan – chef bij Sony Interactive Entertainment – ziet de toekomst bijzonder rooskleurig in en heeft in gesprek met het Koreaanse N Sports laten weten dat de Japanse grootmacht verwacht dat de console in z’n eerste fiscale jaar meer units verkoopt dan destijds met de PlayStation 4 het geval was.

Sony legt de lat daarbij vrij hoog, gezien de PlayStation 4 in het eerste fiscale jaar maar liefst 7 miljoen keer werd verkocht. Het Japanse bedrijf verwacht echter dat ze nu ruim 15 miljoen units kunnen produceren en dat die grotendeels over de toonbank zullen gaan. Het huidige fiscale jaar loopt af eind maart 2021, dus tegen die tijd zullen we daadwerkelijke cijfers te horen krijgen.

Sony lijkt de PlayStation 5 in ieder geval een vliegende start te geven, gezien pre-orders bijna overal vol zijn en je alleen met wat geluk nog een exemplaar kan bemachtigen.