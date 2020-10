Onlangs liet Ubisoft nog weten dat ze voor Assassin’s Creed: Valhalla optimaal gebruik zullen maken van de supersnelle SSD én de Tempest 3D AudioTech van de PlayStation 5. Vooral het laatstgenoemde is nog ietwat mysterieus, gezien we nog niet echt een beeld hebben van wat we daarvan mogen verwachten.

In een post op het PlayStation Blog heeft Sony echter laten weten dat we vanaf launch al mogen genieten van de Tempest audio engine. De Pulse 3D draadloze headset en andere compatibele headsets zullen straks te gebruiken zijn met deze techniek in games zoals Demon’s Souls, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales en Remastered, en Ratchet & Clank: Rift Apart.

De Tempest 3D AudioTech moet straks ook via je televisie virtuele surround kunnen aanbieden. Maar de ‘TV Virtual Surround Sound’ functie zal pas op een later punt geïntroduceerd worden, hoewel men hier nog geen exacte datum van kon delen.