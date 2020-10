Het tweede seizoen van de succesvolle serie The Witcher is momenteel in de maak, een prequel-serie staat op de planning én een derde seizoen lijkt zelfs al bijna zeker te zijn. De toekomst voor The Witcher-fans is met andere woorden rooskleurig.

Om ons wat warm te maken voor het tweede seizoen, heeft Netflix nu zelfs nog wat foto’s online gezet van zowel Geralt als Ciri. Geralt ziet er, zoals gebruikelijk, erg ruig uit en Ciri lijkt bezig te zijn met een intensieve zwaardtraining. Een releasedatum van het seizoen zelf is momenteel nog niet bekendgemaakt, maar je kan de foto’s hier wel al bekijken.