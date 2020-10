Het zal je vast niet ontgaan zijn dat Microsoft kort geleden een gedurfde zet maakte toen ze het moederbedrijf van Bethesda, Zenimax, opkochten. Heel gameland was hierover in rep en roer, want wat zou dit betekenen voor aankomende games van het bedrijf?

Eén ding werd al snel duidelijk: Microsoft zal per game bekijken of het exclusief zal blijven of toch multiplatform uitgegeven wordt. Maar wat er zal gebeuren met de verbeterde versies van games die eerder al uitkwamen voor de PS4, werd nog niet duidelijk uit de verstrekte informatie.

Dat wordt nu interessant, want IGN spotte namelijk een aantal ESRB ratings voor next-gen collecties van Prey, Dishonored en Wolfenstein. Dit voor de Xbox Series S en Xbox Series X, maar niet voor de PlayStation 5. De Arkane Collection waarin je Prey, de Definitive Edition van Dishonored, Dishonored 2 en Dishonored: Death of the Outsider terugvindt, komt wel naar de PlayStation 4 op 17 november.

Ook de Alt History Collection, waarin Wolfenstein: The New Order, Wolfenstein: The Old Blood, Wolfenstein II: New Colossus Digital Deluxe en Wolfenstein: Youngblood Deluxe gebundeld zitten, komt op dezelfde datum uit voor de PS4. Van beide collecties is echter geen spoor te bekennen van de PS5 uitgave, zijn dit de eerste ‘slachtoffers’?

Bethesda gaf eerder wel aan dat er een gratis PS5 update komt voor DOOM: Eternal en The Elder Scrolls Online voor degene die de game(s) op de PS4 bezitten.