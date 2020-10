We weten intussen al dat 16 oktober een belangrijke dag wordt voor Ghost of Tsushima. Dan krijgt de game immers zijn grote versie 1.1 update, die een heleboel veranderingen met zich meebrengt, waaronder een multiplayer modus genaamd Ghost of Tsushima: Legends. Via de PlayStation Blog zijn nu verschillende nieuwe details gedeeld over hoe die modus in zijn werk zal gaan.

Om toegang te krijgen tot deze modus, moet je spreken met Gyozen, een nieuw personage dat op het eiland zal opduiken. Die zal je, via één van zijn verhalen, toegang geven tot de zogenaamde “Legendes van de Ghosts”. Deze Legends bestaan uit vier verschillende klassen: Samurai, Hunter, Ronin en Assassin. Elke klasse heeft zo zijn eigen sterktes en zwaktes, dus je speelstijl afstemmen op je teamgenoten is sterk aangeraden.

Eens je de tutorial hebt voltooid en een eerste klasse hebt gekozen, kan je eindelijk beginnen aan de missies zelf. Ook hier zijn er verschillende soorten te vinden, maar elke missie is ontworpen om met meerdere spelers aan te nemen. Zo heb je verhalende missies die je met twee spelers kan spelen, maar ook survivalmissies, die je met een team van vier kan proberen. Voor de echte die-hards zijn er ook Raids die het uiterste van je skills vragen tijdens een episch avontuur in drie delen.

Ghost of Tsushima is nu uit voor de PS4, de update waarvan sprake volgt op 16 oktober.