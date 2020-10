Op elke PlayStation 5 staat een game voorgeïnstalleerd en die is volledig gratis. Het gaat hier om Astro’s Playroom, dat de functionaliteiten van de controller en console op een speelse wijze zal presenteren. Die game blijkt nu veel meer speelplezier te brengen dan verwacht.

In plaats van een uurtje dolle pret, kun je rekenen op maar liefst vier tot vijf uur aan gameplay. Da’s toch mooi meegenomen voor iets wat je er gratis bij krijgt. Uit een interview met Famitsu werd duidelijk dat er ook nog een leuke verrassing bij komt kijken als je de game uitspeelt.

“Also, I can’t say in detail, but if you clear everything, there is a surprise that PlayStation fans will be pleased with.”