Raji: An Ancient Epic kwam eerder al uit op de Nintendo Switch, maar over een weekje kunnen we ook aan de slag met de game op de PlayStation 4.

De sfeervolle game is geïnspireerd door de oude Hindu en Balinese mythologie, en dit spat ook van het scherm af. Als we de beelden bekijken, zien we dat het enorm sfeervol en kleurrijk is. De game volgt een jongedame genaamd Raji, gekozen door de goden zelf om een demonische invasie af te weren.

Om daar een eerste indruk van te krijgen check je de trailer hieronder.