Ubisoft heeft weer het nodige nieuws gedeeld over Watch Dogs: Legion. Zo laten ze met een story trailer meer van het verhaal zien, dat draait om de onzichtbare vijand Zero-Day. Meer daarover kan je ook in onze hands-on preview vinden, aangezien we recent uitgebreid met de game aan de slag zijn geweest.

Dat is echter lang niet het enige wat de uitgever te melden had. Zo laten ze via persbericht weten dat Watch Dogs: Legion een gratis multiplayer krijgt via een update op 3 december. Maar ook op langere termijn mogen spelers nieuwe content verwachten, maar we hadden eigenlijk niet anders van Ubisoft verwacht.

In 2021 zal er nieuwe singleplayer content aan de game toegevoegd worden en hieronder vallen twee nieuwe personages met unieke vaardigheden. Tevens zullen er volgend jaar nieuwe missies en een New Game+ modus worden geïntroduceerd.

Ook zal er bij de release een Season Pass verschijnen en die geeft spelers toegang tot Watch Dogs: Legion – Bloodline. Dit is de uitbreiding waarin de protagonist van het eerste deel de hoofdrol speelt, Aiden Pearce. In deze uitbreiding komt ook Wrench uit Watch_Dogs 2 terug en tevens worden er nog twee andere personages toegevoegd:

Darcy, een lid van de Assassin Order, dankzij een cross-over met Assassin’s Creed.

Mina, een proefpersoon voor gruwelijke experimenten, die gedachten van andere mensen kan besturen.

De Season Pass biedt daarnaast toegang tot aanvullende DedSec missies, de Watch_Dogs Complete Edition (uit 2014) en meer. Deze pas is natuurlijk los verkrijgbaar, maar zal ook inbegrepen zitten bij de Gold, Ultimate en Collector’s Edition van de game.

Tot slot nog een opsomming van de multiplayer features, die dus vanaf 3 december beschikbaar is in Watch Dogs: Legion.

Ontdek Londen met maximaal vier vrienden en voltooi samen activiteiten.

Nieuwe coöp-missies voor twee tot vier spelers waarbij spelers de kans krijgen om het perfecte team samen te stellen.

Tactical Ops coöp-missies voor maximaal vier spelers die zowel een goede samenwerking als efficiëntie vereisen.

De eerste beschikbare PvP-modus, Spiderbot Arena, waar vier tot acht spelers gewapende spiderbots besturen en strijden in een intensieve free-for-all deathmatch.

Watch Dogs: Legion – Story trailer

Watch Dogs: Legion – Post-launch trailer